Федоренко (Очеретина) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1980
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.11.2005
Сын: Федоренко Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Александр Викторович
Рождение ребёнка
10.11.2008
Сын: Федоренко Константин Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно