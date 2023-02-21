Федоренко (Очеретина) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Очеретина) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1980

Отец: не указан

Мать: Алексеева Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
18.11.2005

Сын: Федоренко Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Федоренко Александр Викторович

Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.2008

Сын: Федоренко Константин Александрович

Отец ребёнка: Федоренко Александр Викторович

Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Александр Викторович

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