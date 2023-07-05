Алтунина Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунина Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1994

Дочь: Молчанова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Алтунин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтунина Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Алтунин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтунин Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Алтунин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтунин Анатолий