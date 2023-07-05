Алтунина Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1994
Дочь: Молчанова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Алтунин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтунина Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Алтунин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтунин Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Алтунин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алтунин Анатолий