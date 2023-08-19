Ситникова ХХХХ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Шумкова Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Ситников Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Ситников Владимир Петрович
Смерть
Неизвестно