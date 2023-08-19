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Ситникова ХХХХ

Место рождения

Волково, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Шумкова Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Ситников Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Ситников Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно