Борзенкова (Лаврищева) Мавра Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова (Лаврищева) Мавра Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
24.10.1879

Муж: Борзенков Семён Климович

Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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