Борзенкова (Лаврищева) Мавра Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
24.10.1879
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно