Петр Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Илья Климантов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Евфимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1737
Сын: Неизвестно Василий Петрович
Мать ребёнка: Евфимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Фекла Петрова
Мать ребёнка: Евфимия Кузьминична
Смерть
До 1782