Петр Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Ильин

Петр Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Илья Климантов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Евфимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1737

Сын: Неизвестно Василий Петрович

Мать ребёнка: Евфимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Фекла Петрова

Мать ребёнка: Евфимия Кузьминична

Смерть
До 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.