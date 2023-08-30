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Санников Орест Яковлевич
Санников Орест Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1840
Пол
Мужской
Отец
Санников Яков Федорович
Вычислено 1819 г.р.
Мать
Санникова Анастасия Ивановна
До 1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1840
Отец:
Санников Яков Федорович
Мать:
Санникова Анастасия Ивановна
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