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Санников Орест Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1840

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

До 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1840

Отец: Санников Яков Федорович

Мать: Санникова Анастасия Ивановна

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