Сивухина (Парфенова) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивухина (Парфенова) Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

21.05.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Аникеевна

Отец ребёнка: Сивухин Аника Алексеевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Сивухин Марк Аникеевич

Отец ребёнка: Сивухин Аника Алексеевич

Шитикова, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
1791

Муж: Сивухин Аника Алексеевич

Смерть
21.05.1835
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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