Сивухина (Парфенова) Варвара Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти21.05.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Аникеевна
Отец ребёнка: Сивухин Аника Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Сивухин Аника Алексеевич
Шитикова, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
1791
Смерть
21.05.1835
Причина смерти: Естественная смерть/старость