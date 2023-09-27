Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: ?

Мать: Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

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