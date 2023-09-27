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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Нюра
1935 г.р.
Дети
?
?
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
?
Мать:
Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
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