Насибова (Oganova) Эмма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ter-Oganov Вагаршак
Мать: Ter-Oganova Зинаида
Рождение ребёнка
31.01.1967
Дочь: Лыков Карина
Отец ребёнка: Насибов Александр Акопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амбарцумова Лена
Отец ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гая
Отец ребёнка: Насибов Александр Акопович
Бракосочетание
Неизвестно