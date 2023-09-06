Насибова (Oganova) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибова (Oganova) Эмма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ter-Oganov Вагаршак

Мать: Ter-Oganova Зинаида

Рождение ребёнка
31.01.1967

Дочь: Лыков Карина

Отец ребёнка: Насибов Александр Акопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амбарцумова Лена

Отец ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гая

Отец ребёнка: Насибов Александр Акопович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насибов Александр Акопович

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