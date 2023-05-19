Шардина (Латохина) Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина (Латохина) Ксения Ильинична

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1881

Муж: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Черепенкина Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шардин Максим Филиппович

Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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