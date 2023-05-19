Шардина (Латохина) Ксения Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Черепенкина Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Шардин Филипп Николаевич
Смерть
Неизвестно