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Шавкунов-Кузук Никита Бориславович
Шавкунов-Кузук Никита Бориславович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
17.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Шавкунов-Кузук Борислав Владимирович
1973 г.р.
Мать
Овчинникова Елена Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2005
Отец:
Шавкунов-Кузук Борислав Владимирович
Мать:
Овчинникова Елена Николаевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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