Шавкунов-Кузук Никита Бориславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов-Кузук Никита Бориславович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2005

Отец: Шавкунов-Кузук Борислав Владимирович

Мать: Овчинникова Елена Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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