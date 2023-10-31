Шевнин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1997
Сын: Шевнин Артём Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевнин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевнин Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевнина Елена Викторовна