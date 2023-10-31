Шевнин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

us
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1997

Сын: Шевнин Артём Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевнин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевнин Игорь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевнина Елена Викторовна

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