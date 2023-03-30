Ленивов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 21.09.1921 и 30.09.1921
Дочь: Сачкова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Ленивова Пелагея Абрамовна
Покровка, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Владимирович Ленивов
Мать ребёнка: Ленивова Пелагея Абрамовна
Смерть
Неизвестно