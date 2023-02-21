Востриков Николай Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Востриков Ларион Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Маркова Марианна Николаева
Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Херецова? Василиса Николаева
Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Востриков Василий Николаев
Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Востриков Финоген Николаев
Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791