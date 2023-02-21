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Востриков Николай Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Востриков Ларион Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Маркова Марианна Николаева

Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Херецова? Василиса Николаева

Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Востриков Василий Николаев

Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Востриков Игнат Николаев

Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Востриков Финоген Николаев

Мать ребёнка: Вострикова Прасковья Парамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Прасковья Парамонова

Смерть
1791
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