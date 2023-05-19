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Евстигнеев Родион Дмитриевич

Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1859

Отец: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Мать: Евстигнеева Екатерина Ивановна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1879

Дочь: Анисья Родионовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Евстигнеев Иосиф Родионович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1883

Сын: Евстигнеев Владимир Родионович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Евстигнеев Иван Родионович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1888

Сын: Евстигнеев Фёдор Родионович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Родионовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Евстигнеев Георгий Родионович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1895

Дочь: Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Матрона Родионовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Евстигнеев Никифор Родионович

Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Евфимия Нитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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