Евстигнеев Родион Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Анисья Родионовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Сын: Евстигнеев Иосиф Родионович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Сын: Евстигнеев Владимир Родионович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Сын: Евстигнеев Иван Родионович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Сын: Евстигнеев Фёдор Родионович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Дочь: Мария Родионовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Сын: Евстигнеев Георгий Родионович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Дочь: Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Дочь: Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Дочь: Матрона Родионовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична
Сын: Евстигнеев Никифор Родионович
Мать ребёнка: Евстигнеева Евфимия Нитична