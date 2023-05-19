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Головкин Афанасий Николаевич

Место рождения

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около 1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Копейкина Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Головкина Агафья

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Перминова Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Головкина Агафья

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дворядкина Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Головкина Агафья

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1936

Дочь: Строгова Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Головкина Агафья

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1986
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