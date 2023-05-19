Головкин Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиОколо 1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Копейкина Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Головкина Агафья
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Перминова Любовь Афанасьевна
Мать ребёнка: Головкина Агафья
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дворядкина Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Головкина Агафья
Рождение ребёнка
14.01.1936
Дочь: Строгова Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Головкина Агафья
Смерть
Около 1986