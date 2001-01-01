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Будин Анатолий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1961

Дата смерти

01.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961

Отец: не указан

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2001

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