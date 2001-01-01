Будин Анатолий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1961
Дата смерти01.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961
Отец: не указан
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2001