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Омельницкий Сергей Егорович

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Место рождения

Ташань, Київська область

Дата рождения

28.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: Ефимов Егор Васильевич

Мать: Омельницкая Мария Никитична

Ташань, Київська область
Рождение ребёнка
23.05.1986

Сын: Омельницкий Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Омельницкая Галина Григорьевна

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Рождение ребёнка
31.03.1988

Сын: Омельницкий Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Омельницкая Галина Григорьевна

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельницкая Галина Григорьевна

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