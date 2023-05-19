Омельницкий Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения28.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961
Рождение ребёнка
23.05.1986
Сын: Омельницкий Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Омельницкая Галина Григорьевна
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Рождение ребёнка
31.03.1988
Сын: Омельницкий Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Омельницкая Галина Григорьевна
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ульяновка
Бракосочетание
Неизвестно