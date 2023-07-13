Зайцева (Костина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Костина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

07.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Зайцев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зайцева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Рождение ребёнка
14.03.1890

Дочь: Плакунова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Тихон Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Филицата Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Ильич

Смерть
07.01.1949