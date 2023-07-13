Зайцева (Костина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти07.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зайцева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1890
Дочь: Плакунова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Филицата Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван Ильич
Смерть
07.01.1949