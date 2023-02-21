Сабрекова Хаят Нигматуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти19.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1931
Сын: Сабреков Гарифулла Сенгатуллинович
Отец ребёнка: Сабреков Сенгатулла Гизатуллининович
Карино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.08.1981