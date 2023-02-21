Сабрекова Хаят Нигматуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабрекова Хаят Нигматуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

19.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1931

Сын: Сабреков Гарифулла Сенгатуллинович

Отец ребёнка: Сабреков Сенгатулла Гизатуллининович

Карино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.08.1981
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