Миронова-Овчинникова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1935
Дата смерти23.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1935
Отец: Овчинников Иван Михайлович
Мать: Овчинникова Евдокия
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Миронов Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1966
Сын: Миронов Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1973
Дочь: Миронова Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий Иванович
Смерть
23.01.2012