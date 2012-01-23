Миронова-Овчинникова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова-Овчинникова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1935

Дата смерти

23.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1935

Отец: Овчинников Иван Михайлович

Мать: Овчинникова Евдокия

Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Миронов Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1966

Сын: Миронов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1973

Дочь: Миронова Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий Иванович

Смерть
23.01.2012