Силин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1816
Отец: Осипов? Сила Изотов
Мать: Аксенья
Рождение ребёнка
01.10.1852
Дочь: Сивухина Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
д.Верховья Остречинский приход
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Бармина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
д.Верховья Остречинский приход
Смерть
Неизвестно