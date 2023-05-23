Силин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1816

Отец: Осипов? Сила Изотов

Мать: Аксенья

Рождение ребёнка
01.10.1852

Дочь: Сивухина Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

д.Верховья Остречинский приход
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бармина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

д.Верховья Остречинский приход
Смерть
Неизвестно
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