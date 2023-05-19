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Матрона Федотовна

Место рождения

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот Петрович

Мать: не указана

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.07.1748

Муж: Филипп Иванович

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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