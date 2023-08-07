Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Тимофей Алексеевич
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
23.01.1782
Муж: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
24.04.1787
Сын: Савелий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
10.02.1790
Сын: Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
15.01.1793
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно