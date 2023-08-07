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Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тимофей Алексеевич

Мать: Агафья Ивановна

Бракосочетание
23.01.1782

Муж: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
24.04.1787

Сын: Савелий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
10.02.1790

Сын: Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
15.01.1793

Сын: Гульдин Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно