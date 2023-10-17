Ярушникова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Ярушников Александр Викторович
Отец ребёнка: Ярушников Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Ярушников Алексей Викторович
Отец ребёнка: Ярушников Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916