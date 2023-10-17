Ярушникова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушникова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Ярушников Александр Викторович

Отец ребёнка: Ярушников Виктор Михайлович

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Ярушников Алексей Викторович

Отец ребёнка: Ярушников Виктор Михайлович

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярушников Виктор Михайлович

Смерть
После 1916
Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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