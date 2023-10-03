Лагун Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун Галина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: Лагун Серафима

Смерть
2007
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