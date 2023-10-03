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Лагун Галина Константиновна
Лагун Галина Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Дата смерти
2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лагун (Синегуб) Серафима
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать:
Лагун Серафима
Смерть
2007
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