Кудряшова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1987
Сын: Кудряшов Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
02.04.1990
Сын: Кудряшов Артем Анатольевич
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1994
Дочь: Кудряшова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно