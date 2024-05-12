Макарова Устинья Макаровна
Место рожденияБольшая Шатьма
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тимофеев Макар Тимофеевич
Мать: Мокеева Анна Мокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1926
Дочь: Тимофеева Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.04.1938
Сын: Тимофеев Нестор Тимофеевич
Отец ребёнка: Иларионов Тимофей Иларионович
Смерть
Неизвестно