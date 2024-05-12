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Макарова Устинья Макаровна

Место рождения

Большая Шатьма

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тимофеев Макар Тимофеевич

Мать: Мокеева Анна Мокеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иларионов Тимофей Иларионович

Рождение ребёнка
29.05.1926

Дочь: Тимофеева Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.04.1938

Сын: Тимофеев Нестор Тимофеевич

Отец ребёнка: Иларионов Тимофей Иларионович

Смерть
Неизвестно

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