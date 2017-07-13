Смолоногин Юрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1964
Дата смерти13.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
13.07.2017