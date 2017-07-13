Смолоногин Юрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолоногин Юрий Евгеньевич

Место рождения

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

02.02.1964

Дата смерти

13.07.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.07.2017
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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