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Устюжанцев Стефан Кириллович

Место рождения

Ганина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.07.1875 ст.

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1875 ст.

Отец: Устюжанцев Кирило Егорович

Мать: Устюжанцева Евдокия Семеновна

Ганина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край