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Устюжанцев Стефан Кириллович
Устюжанцев Стефан Кириллович
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Место рождения
Ганина
, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Дата рождения
05.07.1875 ст.
Пол
Мужской
Отец
Устюжанцев Кирило Егорович
1844 г.р.
Мать
Устюжанцева (Харина) Евдокия Семеновна
Вычислено 1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1875 ст.
Отец:
Устюжанцев Кирило Егорович
Мать:
Устюжанцева Евдокия Семеновна
Ганина
, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
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