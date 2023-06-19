Карцева (Фолимонова?) Агриппина (Графена) Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева (Фолимонова?) Агриппина (Графена) Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1857 и 1859

Дата смерти

После 1935

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Фомичева Дарья Карповна

Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович

Рождение ребёнка
10.08.1892 ст.

Сын: Карцев Матвей Карпович

Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.

Дочь: Кузнецова Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1900 ст.

Сын: Карцев Андрей Карпович

Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Семен Карпович

Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Илья Карпович

Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Карп Артамонович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1935