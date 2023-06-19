Карцева (Фолимонова?) Агриппина (Графена) Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1857 и 1859
Дата смертиПосле 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Фомичева Дарья Карповна
Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович
Рождение ребёнка
10.08.1892 ст.
Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.
Дочь: Кузнецова Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович
Рождение ребёнка
15.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карцев Илья Карпович
Отец ребёнка: Карцев Карп Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1935