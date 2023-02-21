Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Железнова Татьяна Алексеевна
Железнова Татьяна Алексеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.1968
Пол
Женский
Отец
Макаров Алексей Иванович
1936 г.р.
Мать
Макарова Фаина Алексеевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1968
Отец:
Макаров Алексей Иванович
Мать:
Макарова Фаина Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия