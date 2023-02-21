Железнова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1968

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1968

Отец: Макаров Алексей Иванович

Мать: Макарова Фаина Алексеевна

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