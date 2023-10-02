первая жена Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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первая жена Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1856

Дочь: Алешкина Агафья Петрова

Отец ребёнка: Петр Прокопов

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Петр Прокопов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман Петрович

Отец ребёнка: Петр Прокопов

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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