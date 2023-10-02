первая жена Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1856
Дочь: Алешкина Агафья Петрова
Отец ребёнка: Петр Прокопов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Петр Прокопов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман Петрович
Отец ребёнка: Петр Прокопов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно