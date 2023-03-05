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Пушков Николай Иванович

Место рождения

Деревня Никитино Череповецкий район Вологодская область

Дата рождения

03.03.1925

Дата смерти

02.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925

Отец: Пушков Иван Васильевич

Мать: Пушкова Прасковья Ивановна

Деревня Никитино Череповецкий район Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самохвалова Елена Ивановна

Смерть
02.03.1975
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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