Пушков Николай Иванович
Место рожденияДеревня Никитино Череповецкий район Вологодская область
Дата рождения03.03.1925
Дата смерти02.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925
Отец: Пушков Иван Васильевич
Деревня Никитино Череповецкий район Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самохвалова Елена Ивановна
Смерть
02.03.1975
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край