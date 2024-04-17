Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 33 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Бракосочетание
До 1844

Муж: Ялычкин Гавриил Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Ялычкина) Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 13 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ялычкин Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев

Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 9 лет (ГАРО 129-54-42, лист 477об, №16)
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Ялычкина) Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 6 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 21.02.1858

Сын: Ялычкин Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1858 года села Вещур (ГАРО 627-245-231, лист 3об.-4, №9) Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 2 месяцев (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Ялычкин Ефимий Гаврилов

Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-348, лист 56об-57, №31).
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Ялычкин Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13). - запись о бракосочетании.
Смерть
Неизвестно

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