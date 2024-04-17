Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 33 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Ялычкина) Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 13 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 9 лет (ГАРО 129-54-42, лист 477об, №16)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Ялычкина) Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 6 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 21.02.1858
Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев
Запись в МК 1858 года села Вещур (ГАРО 627-245-231, лист 3об.-4, №9) Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 2 месяцев (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-348, лист 56об-57, №31).
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Ялычкин Гавриил Яковлев
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13). - запись о бракосочетании.
Смерть
Неизвестно