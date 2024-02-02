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Домна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

10.07.1816

Пол

Женский

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Родион Иванов

Мать: Домна Фёдорова

Бракосочетание
11.05.1769

Муж: Алексей Гаврилов

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Гаврилов

Смерть
10.07.1816
д. Чепелёво Кузьминской вол. Серпуховской окр.
Похороны
11.07.1816
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