Домна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти10.07.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1751
Отец: Родион Иванов
Мать: Домна Фёдорова
Бракосочетание
11.05.1769
Муж: Алексей Гаврилов
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
Смерть
10.07.1816
д. Чепелёво Кузьминской вол. Серпуховской окр.
Похороны
11.07.1816