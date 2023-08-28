Катин Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатин Александр Яковлевич

Катин Александр Яковлевич

Место рождения

д.Чагово ,Кречетовская волость,Кирилловский у,Новгородскаягуб.

Дата рождения

10.04.1898

Дата смерти

03.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1898

Отец: Катин Иаков(Яков) Андреевич

Мать: Катина Агафья Федоровна

д.Чагово ,Кречетовская волость,Кирилловский у,Новгородскаягуб.
Место жительства
10.04.1898
д.Чагово ,Никольская волость,Кирилловский у,Новгородская губ.
Бракосочетание
07.03.1931

Жена: Катина Анна Семеновна

д.Чагово ,Кречетовского с/с,Петропавловский р/н Ленинградской обл.
Второй брак,первый брак- жена Клавдия,умерла,осталась дочь
Рождение ребёнка
12.04.1938

Сын: Катин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Катина Анна Семеновна

д.Чагово ,Кречетовский с/с,Чарозерский р/н,Вологодская обл.
Смерть
03.10.1959
д.Чагово,Кречетовский с/с,Каргопольский р/н,Архангельская обл.
кладбище д.Погост,с.Кречетово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close