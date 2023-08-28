Катин Александр Яковлевич
Место рожденияд.Чагово ,Кречетовская волость,Кирилловский у,Новгородскаягуб.
Дата рождения10.04.1898
Дата смерти03.10.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1898
д.Чагово ,Кречетовская волость,Кирилловский у,Новгородскаягуб.
Место жительства
10.04.1898
д.Чагово ,Никольская волость,Кирилловский у,Новгородская губ.
Бракосочетание
07.03.1931
Жена: Катина Анна Семеновна
д.Чагово ,Кречетовского с/с,Петропавловский р/н Ленинградской обл.
Второй брак,первый брак- жена Клавдия,умерла,осталась дочь
Рождение ребёнка
12.04.1938
Сын: Катин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Катина Анна Семеновна
д.Чагово ,Кречетовский с/с,Чарозерский р/н,Вологодская обл.
Смерть
03.10.1959
д.Чагово,Кречетовский с/с,Каргопольский р/н,Архангельская обл.
кладбище д.Погост,с.Кречетово