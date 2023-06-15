Прешкина (Селиванова) Олеся Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прешкина (Селиванова) Олеся Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1976

Отец: Селиванов Владимир Федорович

Мать: Селиванова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
09.10.1997

Дочь: Пахина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Пахин Николай

Рождение ребёнка
10.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берко Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прешкин Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан