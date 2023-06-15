Прешкина (Селиванова) Олеся Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1976
Рождение ребёнка
09.10.1997
Дочь: Пахина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Пахин Николай
Рождение ребёнка
10.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берко Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан