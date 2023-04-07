Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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