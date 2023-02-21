Илатовский Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлатовский Алексей Павлович

Илатовский Алексей Павлович

Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Илатовский Павел

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Илатовский Гаврило Алексеевич

Мать ребёнка: Илатовская Прасковья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Илатовский Архип Алексеевич

Мать ребёнка: Илатовская Прасковья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Илатовский Феофан Алексеевич

Мать ребёнка: Илатовская Прасковья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Илатовский Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Илатовская Прасковья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Илатовский Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Илатовская Прасковья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илатовская Прасковья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close