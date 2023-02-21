Илатовский Алексей Павлович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Илатовский Павел
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Илатовский Гаврило Алексеевич
Мать ребёнка: Илатовская Прасковья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Илатовский Архип Алексеевич
Мать ребёнка: Илатовская Прасковья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Илатовский Феофан Алексеевич
Мать ребёнка: Илатовская Прасковья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Илатовский Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Илатовская Прасковья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Илатовский Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Илатовская Прасковья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илатовская Прасковья
Смерть
Неизвестно