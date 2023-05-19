Слоева (Аполлосова) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
1872
Рождение ребёнка
12.05.1873 ст.
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
11.11.1878 ст.
Сын: Слоев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Сын Колежского Асессора. По клировой 1917 года - родился в1878. По исповедной 1915 - в 1881. Первая дата правдоподобнее, судя по дате окончания Семинарии.
Рождение ребёнка
12.11.1879 ст.
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Слоева Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
19.01.1888 ст.
Дочь: Слоева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.
Дочь: Кузнецова Еликонида Михайловна
Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно