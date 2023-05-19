Слоева (Аполлосова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлоева (Аполлосова) Клавдия Павловна

Слоева (Аполлосова) Клавдия Павловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Аполлосов Павел Александрович

Мать: Аполлосова Александра Аркадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1872

Муж: Слоев Михаил Павлович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1873 ст.

Сын: Слоев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1878 ст.

Сын: Слоев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Сын Колежского Асессора. По клировой 1917 года - родился в1878. По исповедной 1915 - в 1881. Первая дата правдоподобнее, судя по дате окончания Семинарии.
Рождение ребёнка
12.11.1879 ст.

Сын: Слоев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Слоев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Слоева Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1888 ст.

Дочь: Слоева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1891 ст.

Дочь: Кузнецова Еликонида Михайловна

Отец ребёнка: Слоев Михаил Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close