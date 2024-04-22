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Панфилова Мария Александровна

Место рождения

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Панфилов Михаил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Панфилов Иннокентий Михайлович

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Иннокентий Михайлович

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Иннокентий Михайлович

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Иннокентий Михайлович

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Иннокентий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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