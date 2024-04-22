Панфилова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1930
Сын: Панфилов Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Панфилов Иннокентий Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно