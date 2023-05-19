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Новогородский Василий Андреевич

Место рождения

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1783
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Бракосочетание
1783

Жена: Новогородская Ирина Львовна

Жених: семинарист, сын попа Николаевской, что на Устье Угольском церкви Череповецкого уезда Новогородского наместничества.
Смерть
Неизвестно
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