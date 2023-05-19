Новогородский Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1783
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Бракосочетание
1783
Жених: семинарист, сын попа Николаевской, что на Устье Угольском церкви Череповецкого уезда Новогородского наместничества.
Смерть
Неизвестно