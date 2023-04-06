Иванов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Иванов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Григорьевна

Московская область, г. Мытищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Григорьевна

Смерть
1985
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