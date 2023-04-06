Иванов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1985
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Иванов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1946
Московская область, г. Мытищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1985