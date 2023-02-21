Фаддиев Артемий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Фаддиев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фаддиева Ульяна(?) Артемьевна
Мать ребёнка: Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Фаддиев Никита Артемьевич
Мать ребёнка: Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фаддиева Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Вера Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Фаддиева Настасья Артемьевна
Мать ребёнка: Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
110,111
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область