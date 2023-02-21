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Фаддиев Артемий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Фаддиев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фаддиева Ульяна(?) Артемьевна

Мать ребёнка: Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фаддиев Никита Артемьевич

Мать ребёнка: Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фаддиева Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Вера Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Фаддиева Настасья Артемьевна

Мать ребёнка: Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
110,111
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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