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Бритик Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1964

Дата смерти

Между 1997 и 2000

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964

Отец: Бритик Иван Никифорович

Мать: Бритик Людмила

Образование
1986
Образовательное учреждение: АВОКУ Уровень образования: высшее 4 рота 2 батальона АВОКУ, выпускник 1986 года
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
Между 1997 и 2000
Таджикистан
Причина смерти: Погиб на войне