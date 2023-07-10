Бритик Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1964
Дата смертиМежду 1997 и 2000
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964
Отец: Бритик Иван Никифорович
Мать: Бритик Людмила
Образование
1986
Образовательное учреждение: АВОКУ Уровень образования: высшее 4 рота 2 батальона АВОКУ, выпускник 1986 года
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
Между 1997 и 2000
Таджикистан
Причина смерти: Погиб на войне