Щуров Олег Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2010
Дочь: Щурова Маргарита Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности