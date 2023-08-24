Щуров Олег Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуров Олег Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЖБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.2008

Сын: Щуров Валерий Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2010

Дочь: Щурова Маргарита Олеговна

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Бракосочетание
Неизвестно

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