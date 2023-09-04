Долгорукова Катрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Даниил +
Отец ребёнка: Ангальт Цирил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Анна +
Отец ребёнка: Ангальт Цирил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Матвей
Отец ребёнка: Ангальт Цирил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Кирилл
Отец ребёнка: Ангальт Цирил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Петер
Отец ребёнка: Ангальт Цирил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ангальт Цирил
Смерть
Неизвестно