Володин Петр Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Петр Исидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Восприемник
30.01.1917 ст.
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
кр. отец у Анны Андреевой Астаховой кр. мать Анны - Евдокия Никитина Силаева
Смерть
Неизвестно