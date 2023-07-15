Володин Петр Исидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Восприемник
30.01.1917 ст.
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
кр. отец у Анны Андреевой Астаховой кр. мать Анны - Евдокия Никитина Силаева
Смерть
Неизвестно