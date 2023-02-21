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Гуськова Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

07.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гуськова Александра Федорова

Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1845 ст.

Сын: Гуськов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Васильева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гуськова Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Ольга Федорова

Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Федор Иванович

Смерть
07.09.1984
Серпухов, Серпухов, Московская область
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