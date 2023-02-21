Гуськова Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти07.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гуськова Александра Федорова
Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1845 ст.
Сын: Гуськов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Васильева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гуськова Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Ольга Федорова
Отец ребёнка: Гуськов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1984